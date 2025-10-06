Жители Подмосковья смогут воспользоваться новым разделом о «Золотом кольце» на платформе RUSSPASS

Жители Подмосковья смогут узнать больше о «Золотом кольце» в новом разделе, который появился на платформе планирования путешествий RUSSPASS. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В новом разделе можно найти информацию о тематических маршрутах, событийном календаре, статьи RUSSPASS Журнала, а также забронировать готовые туры. Подмосковный город Сергиев Посад входит в маршруты «Золотого кольца», основной достопримечательностью города является Троице-Сергиева лавра, где хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Кроме того, там есть музеи, загородные усадьбы, этнопарк Кочевник, водопад Гремячий ключ и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.