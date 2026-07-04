«Он предал меня»: Пирцхалава бросил подругу Тимати, узнав о ее беременности

Модель Екатерина Лукьянова, которую пару месяцев назад заметили в клубе с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым), беременна, сообщает StarHit. Оказывается, будущего ребенка является 48-летний певец Ираклий Пирцхалава. Но радость от новости была недолгой.

Как рассказала 22-летняя девушка, артист бросил ее, узнав о беременности. Более того, он изменил ей на концерте с другой женщиной. Подтверждение этого Катя получила от подруги, которая прислала ей видео. Модель заявила, что не желает слышать о Пирцхавале, так как пытается залечить душевные раны.

«Считаю, что ты хоть певец, хоть простой мужчина, но ты не должен так относиться к тому, кого любишь и от кого ждешь ребенка. Все тяжелые периоды я сейчас проживаю одна. Он ссылается на работу, концерты, забитый график. А на самом деле — девичники, поцелуи, обнимашки», — рассказала девушка.

Она сообщила, что с 25 мая испытывает проблемы со здоровьем, связанные с беременностью. Модель проводит много времени в больницах.

Лукьянова также продемонстрировала скриншоты переписки с Ираклием. Судя по сообщениям, артист остался равнодушен к ее страданиям.

Фото: [ соцсети ]

«Ну роди мне, если тебе ребенок не нужен. Потом благодарить будешь, что такая красотка родилась талантливая. Мась, ну такова доля женская, даже мое нахождение рядом не поможет тебе переносить твое состояние. Это состояние же внутри тебя, даже когда я нахожусь рядом с тобой, плохо тебе одной», — написал Пирцхалава.

В другом откровенном монологе исполнитель признался, что за все время после развода с бывшей женой Леной у него было много отношений, но ни одна из женщин не пробудила в нем настоящей любви — такой, как к экс-супруге. Накануне он, кстати, объявил о возобновлении этого союза. С момента развода прошло 12 лет.

Ранее сообщалось, что рэпер Lovv66 (Иван Шабашов) скоро станет отцом.