Иракский участник Олимпиады был отстранен из-за допинга в крови

Сообщается, что дзюдоист из Ирака Саджат Ганим Сехен сдал тест на содержание допинга в организме, и его результат оказался положительным. Спортсмена отстранили от участия в Олимпийских играх в Париже, однако у него есть право на обжалование дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Известно, что это первый случай отстранения участников Олимпиады-2024 из-за положительного теста на болденон и метандиенон.

Ранее в сети появились фото костюмов участников Олимпиады, выступающих в нейтральном статусе. Одним из снимков похвасталась российская теннисистка Елена Веснина.