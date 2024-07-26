В сети обнародовали фото костюмов нейтральных спортсменов на Олимпийских играх

Снимком на своей странице в социальных сетях поделилась российская теннисистка Елена Веснина. Под ним она описала свои впечатления от участия.

Спортсменка выложила яркую фотографию для своих подписчиков. Там она стоит в полный рост, демонстрируя форму участников Олимпиады-2024, выступающих в нейтральном статусе. В нем преобладают белый и зеленый цвета. На шее теннисистки висит бейджик с информацией о ней. А на ногах — белоснежные кроссовки. К слову, испачкать их будет очень непросто – асфальт на снимке выглядит довольно чистым.

«Мои пятые Олимпийские игры, а ощущения как в первый раз», — делится впечатлениями Веснина.

Ранее МОК выложил список допущенных к Олимпиаде российских атлетов. Среди них оказались всего 15 человек. Также сообщалось, что традиционную пресс-конференцию перед открытием Олимпийских игр в Париже отменили за час до ее начала.