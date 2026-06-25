Иран обратился в ФИФА с просьбой избавить их от участия в ЛГБТ*-матче

Федерация футбола Ирана направила официальное письмо в ФИФА с просьбой не проводить мероприятия в честь ЛГБТ* в ходе матча третьего тура в группе G чемпионата мира футбола. Об этом рассказал RMC Sport представитель иранской сборной.

Игра пройдет в Сиэтле 26 июня (в 6:00 27 июня по московскому времени). В этот день в городе проводится местный фестиваль сексуальных меньшинств. Организаторы решили совместить два мероприятия, и организовать активности с тематикой ЛГБТ* в ходе матча.

«Иран и Египет — две мусульманские страны, разделяющие глубокие культурные и религиозные ценности. Взгляды, выраженные обеими федерациями, отражают убеждения, разделяемые населением этих двух стран. Наша позиция заключается в том, что никакие церемонии или рекламные мероприятия, связанные с этим движением, не должны проводиться на стадионе», — приводит издание слова представителя сборной Ирана.

Сборная Египта лидирует в группе с четырьмя очками и практически обеспечила себе место в плей-офф. У сборных Ирана и Бельгии по два балла, у Новой Зеландии — одно. Таким образом, для иранской команды матч с Египтом становится решающим в группе.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России