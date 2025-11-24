Иранского футболиста отстранили из-за видео с алкоголем
Fars: футболист «Эстегляля» Сохрабян отстранен из-за видео с алкоголем
Фото: [ФК «Эстегляль»]
Защитника иранского клуба «Эстегляль» Армина Сохрабяна временно отстранили от тренировок из-за появившегося в сети видео, где футболист держит в руке бокал с алкоголем, передает агентство Fars.
Ролик вызвал бурную реакцию в Иране, поскольку в стране строго запрещено употребление алкоголя. Теперь делом футболиста занимается дисциплинарный комитет.
30-летний Сохрабян уже принес извинения. По его словам, видео было снято несколько лет назад, а в интернет его слили недоброжелатели футболиста.
В нынешнем сезоне Сохрабян провел пять матчей за клуб во всех турнирах. «Эстегляль» занимает второе место в Иранской Про-лиге с 16 очками в девяти матчах, но является лидером по потерянным очкам.
Ранее агент Вадим Шпинев рассказал, какую зарплату предлагали полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову в Саудовской Аравии.