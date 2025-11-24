Иранского футболиста отстранили из-за видео с алкоголем

Защитника иранского клуба «Эстегляль» Армина Сохрабяна временно отстранили от тренировок из-за появившегося в сети видео, где футболист держит в руке бокал с алкоголем, передает агентство Fars.

Ролик вызвал бурную реакцию в Иране, поскольку в стране строго запрещено употребление алкоголя. Теперь делом футболиста занимается дисциплинарный комитет.

30-летний Сохрабян уже принес извинения. По его словам, видео было снято несколько лет назад, а в интернет его слили недоброжелатели футболиста.

В нынешнем сезоне Сохрабян провел пять матчей за клуб во всех турнирах. «Эстегляль» занимает второе место в Иранской Про-лиге с 16 очками в девяти матчах, но является лидером по потерянным очкам.

