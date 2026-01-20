Ирина Роднина порадовалась за спортсменов, получивших возможность выступить на Паралимпиаде
Ирина Роднина: «Очень рада за ребят, которые смогут выступить на Паралимпиаде»
Фото: [«Единая Россия»]
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катания, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина прокомментировала «Советскому спорту» информацию о возможном участии российских спортсменов в Паралимпиаде-2026.
20 января стало известно, что Междурнародный паралимпийский комитет (ИПК) разрешил российским спортсменам подавать заявки на участие в соревнованиях в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде.
«Очень рада за ребят, которые смогут выступить на Паралимпиаде. Столь долгое отсутствие на международных соревнованиях никому на пользу не идет. Это как с санкциями — их накладывали на нас, а страдали другие страны, народы. Вот и в спорте так — отпечаток отстранение оставило на всех», — сказала Роднина.
Российские паралимпийцы в январе успешно выступили на первых для себя после долгого перерыва международных стартах. На этапе Кубка мира в Германии лыжники завоевали три золотые, по две серебряные и бронзовые медали, а горнолыжники привезли из Австрии одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую награду. Спортсмены получили необходимые рейтинговые очки, что и дает им право заявиться на Паралимпиаду.
Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что Россия подаст заявки на участие в Паралимпиаде до 13 февраля.