Ирина Шейк повторила легендарный образ Жизель Бюндхен в Венеции
StarHit: Шейк стала одной из самых ярких гостей Венецианского кинофестиваля
Фото: [соцсети]
40-летняя, одна из самых востребованных супермоделей мира Ирина Шейк стала главной звездой Венецианского кинофестиваля, пишет StarHit. Ее появление на красной дорожке вызвало настоящий фурор.
Днем Ирина выбрала скромный, но стильный образ: расшитый жакет, слегка оголявший низ живота, и просторные брюки. Она дополнила лук темными очками и собрала волосы в гладкий пучок. Однако вечером супермодель удивила всех, появившись на премьере фильма «Эхо-камера» в сексуальном черном платье от Dolce & Gabbana.
Облегающее платье с открытыми боками и корсетной шнуровкой подчеркнуло фигуру Ирины. Образ дополнили черные чулки, туфли на шпильке и массивные украшения.
Модные обозреватели сразу заметили, что Ирина повторила образ, в котором Жизель Бюндхен дефилировала на показе Dolce & Gabbana в 2003 году. Видео с того показа до сих пор хранится в Сети, и пользователи продолжают восхищаться красотой и харизмой Жизель, называя ее «королевой подиума».
Ранее Ирина Шейк показала фигуру в белом бикини с отдыха на море.