Волочкова раскритиковала тех, кто требует вернуть подарки после развода

50-летняя экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова вновь удивила публику резкими высказываниями. На этот раз балерина затронула тему брачных договоров и подарков.

В интервью NEWS.ru балерина отметила, что скептически относится к брачным соглашениям. Особенно негативно она высказалась о мужчинах, которые после разрыва отношений требуют вернуть подаренные вещи.

«Мужчина, который после развода или расставания просит вернуть ему все подарки, не отличается умом», — отметила артистка.

Говоря о брачных договорах, Волочкова поделилась воспоминаниями о своей собственной свадьбе с бизнесменом Игорем Вдовиным в 2007 году. Тогда, говорит балерина, торжество было масштабным: первый день прошел в Царском Селе, второй — в Юсуповском дворце.

В тот же вечер Волочкова сменила пять свадебных платьев. Но брак с Вдовиным продлился всего около полугода. Балерина призналась, что статус супругов для нее не имел большого значения, а сам брак она не считает чем-то значимым.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему не критикует коллег по сцене.