Штраф за соленья: почему привычное хранение консервации может обернуться протоколом
Адвокат Зорин предупредил о штрафах до ₽50 тысяч за хранение солений
Хранение домашней консервации и заготовок может повлечь за собой административную ответственность и штрафы до ₽50 тысяч в случае нарушения требований пожарной безопасности и санитарных норм. Как разъяснил адвокат Александр Зорин, закон не запрещает хранить закрутки в квартирах, гаражах или частных домах, однако их размещение в подвалах, технических помещениях и на путях эвакуации строго регламентировано. Об этом сообщает издание «Абзац».
Правовые нормы и размеры штрафов за хранение консервации
Ключевые аспекты законодательства и ответственность за нарушения:
- Пожарная безопасность (от ₽5 тыс. до ₽15 тыс.). Запрещено хранить продукцию и вещи в подвальных, подземных и технических помещениях, если это не предусмотрено нормативами, а также перекрывать банки с заготовками эвакуационные пути.
- Повышенная ответственность (от ₽40 тыс. до ₽50 тыс.). Налагается, если нарушение правил пожарной безопасности привело к возникновению пожара, повреждению чужого имущества или причинению вреда здоровью легкой или средней тяжести.
- Санитарные нормы (от 500₽ до 1000₽). Налагается за захламление общедомового имущества, включая чердаки, лестничные площадки, подвалы и технические подполья.
- Разрешенные места. Хранение закруток внутри собственной квартиры, частного дома, гаража или на парковочном месте законодательно не ограничено при условии соблюдения техники безопасности.