Штраф за соленья: почему привычное хранение консервации может обернуться протоколом

Хранение домашней консервации и заготовок может повлечь за собой административную ответственность и штрафы до ₽50 тысяч в случае нарушения требований пожарной безопасности и санитарных норм. Как разъяснил адвокат Александр Зорин, закон не запрещает хранить закрутки в квартирах, гаражах или частных домах, однако их размещение в подвалах, технических помещениях и на путях эвакуации строго регламентировано. Об этом сообщает издание «Абзац».