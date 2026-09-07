Нет резиновых сапог? Не беда: священник из Подмосковья рассказал, как спасти обувь осенью

В Зарайске настоятель Троицкого храма иерей Роман Куделин раскрыл прихожанам нехитрый, но действенный прием, позволяющий уберечь ботинки и сапоги от уличной грязи в момент работы на приусадебном участке. Находка особенно выручает в те моменты, когда привычных резиновых сапог поблизости не оказалось, сообщил REGIONS.

В основе рекомендации — самая обычная полиэтиленовая пленка, которая есть практически в каждом доме. Ею плотно оборачивают ступни и голени, сооружая своего рода защитные чехлы. Такое простое приспособление, по словам священника, отлично справляется с задачей сохранения обуви сухой и опрятной даже в самой непролазной грязи. Авторство этой идеи, как уточнил отец Роман, принадлежит одному из алтарников, который успешно опробовал метод на себе и поделился открытием.

Сам настоятель не раз проверял способ на практике — в частности, во время совершения панихид на кладбище. Результат неизменно оказывался положительным. Помимо главного плюса в виде чистой обуви, пленка, намотанная в несколько слоев, обеспечивает надежную защиту от проникновения влаги и к тому же сохраняет ноги в тепле при прохладной погоде. Когда работы заканчиваются, использованный материал без лишних хлопот отправляется в мусорное ведро.

Прихожане храма уже успели опробовать совет на практике во время высадки растений на клумбах перед храмом. Все остались довольны результатом. О том, как именно будет выглядеть цветник, который скоро появится у стен возрождающегося храма, читатели REGIONS смогут узнать из отдельной публикации.

Ранее сообщалось, что в Троице-Сергиевой лавре запустили онлайн-сервис «Задать вопрос батюшке».