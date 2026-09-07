Забудьте про хлеб! Врач из Подмосковья назвала два продукта, которые реально спасут от рыбной кости

Рыба — продукт вкусный и полезный, однако даже у такого любимого всеми блюда есть один недостаток: мелкие кости, которые могут застрять в горле. Ситуация, на первый взгляд, кажется пустяковой, но на деле она способна доставить сильную боль и даже привести к серьезным осложнениям. А народные методы, которые многие по привычке применяют в таких случаях, чаще всего лишь ухудшают положение. Врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко в беседе с REGIONS рассказала , как правильно действовать при застрявшей рыбной кости и когда нужно бить тревогу.

Почему застрявшая кость опаснее, чем кажется

Многие не воспринимают проблему всерьез, надеясь, что кость «рассосется» или выйдет сама. Однако, как поясняет доктор, если вовремя не удалить инородное тело, на месте повреждения начинается воспаление. При неблагоприятном сценарии оно перерастает:

в флегмону шеи — обширное гнойное воспаление тканей;

медиастинит — воспаление органов грудной клетки, которое относится к жизнеугрожающим состояниям.

В редких случаях, особенно если кость травмировала гортань, может развиться отек и нарушение дыхания. Поэтому оставлять проблему без внимания крайне опасно.

«Это действительно серьезно. Если кость не удалить в течение суток, велик риск нагноения, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. А когда инородное тело находится в просвете гортани, это прямая угроза для жизни», — предупреждает Александра Куденко.

Что категорически нельзя делать: самые частые ошибки

В народе существует множество советов, как протолкнуть кость. Однако врачи единодушны: большинство из них не просто бесполезны, а опасны.

Самая распространенная ошибка — проглотить жесткую хлебную корку. Вместо того чтобы помочь, корка может сломать кость и загнать ее еще глубже в ткани, что превратит проблему в гораздо более сложную для врачей.

Также под строгим запретом:

полоскание горла любой жидкостью;

употребление кислых или газированных напитков;

искусственное вызывание рвоты;

попытки достать кость самостоятельно — пальцами, пинцетом или подручными предметами.

Эти действия травмируют слизистую, могут вызвать кровотечение и только отсрочат визит к врачу.

«Категорически нельзя пытаться извлечь кость самостоятельно. Такие попытки в 90% случаев приводят к тому, что кость уходит глубже, и врачу потом ее сложнее найти», — говорит Александра Куденко.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Что можно попробовать сделать дома до приема врача

Если кость застряла только что и боль несильная, допустимы два щадящих способа:

легкое покашливание с наклоном вперед (при условии, что это не усиливает боль и не вызывает кровь);

употребление мягкой обволакивающей пищи — например, половины теплого банана или нескольких ложек овсяной каши с ложкой растительного масла.

Важно: еда должна быть именно теплой, без кислоты, соли и специй. Если эти методы не дают результата, попытки продолжать бесполезны — нужно немедленно обращаться к врачу.

«Не ждите утра, не тяните время. Если дышать тяжело, если боль очень сильная или кровь — немедленно вызывайте врачей. Дальше они сами разберутся», — поясняет Александра Куденко.

Когда нужно вызывать скорую помощь

В некоторых случаях медлить нельзя — счет может идти на минуты. Немедленно звонить 112 или 103 следует при следующих симптомах:

затрудненное дыхание, ощущение удушья;

чувство, что кость застряла глубоко, за грудиной;

появление крови в слюне или рвотных массах;

сильная боль, отдающая в грудь или живот;

застрявшая кость у ребенка — дети переносят такие ситуации тяжелее и быстрее взрослых.

При любом из этих признаков самолечение исключено. Нужна экстренная помощь.

Как врач удаляет кость: быстро и безболезненно

Многие боятся идти к врачу, опасаясь боли и неприятных ощущений. Однако процедура извлечения кости, как поясняет Александра Куденко, проводится быстро, чаще всего с использованием местной анестезии. Врач с помощью специальных инструментов аккуратно удаляет инородное тело, не травмируя окружающие ткани. Сама манипуляция занимает несколько минут и абсолютно безболезненна для пациента.

«Самое правильное и безопасное решение — как можно быстрее обратиться к врачу. Это предотвратит развитие гнойных осложнений, и вы забудете о проблеме в тот же день», — завершает Александра Куденко.

Главный вывод: не стоит бояться врачей и пытаться справиться с проблемой самостоятельно сомнительными методами. Обращение к специалисту — это быстро, безопасно и избавит от возможных тяжелых последствий. Как резюмирует терапевт, в ситуации с рыбной костью лучше перестраховаться, чем потом лечить осложнения.

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