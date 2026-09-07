Омбудсмен Подмосковья рассказала, как стать общественным наблюдателем на выборах

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, как стать общественным наблюдателем на выборах. Соответствующее обращение поступило в аппарат омбудсмена от жителя Балашихи.

По словам Фаевской, чтобы стать наблюдателем, нужно обратиться к лицу или в объединение, которое имеет право назначать их. Это могут быть: зарегистрированный кандидат; избирательное объединение (политическая партия), выдвинувшее зарегистрированного кандидата; избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов; иное общественное объединение (если это предусмотрено законом).

Также при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления наблюдателя могут назначить субъекты общественного контроля, в том числе общественные палаты.

Наблюдателем может стать совершеннолетний гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом на проводимых выборах, не признанный судом недееспособным и не содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, за исключением: выборных должностных лиц, сенаторов РФ, депутатов, высших должностных лиц субъектов РФ, глав местных администраций, лиц, находящихся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судей, прокуроров, членов избиркомов с правом решающего голоса, лиц из реестра иноагентов или реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации.

Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну избирательную комиссию. Полномочия наблюдателя удостоверяются письменным направлением, в котором указываются ФИО, адрес места жительства, номер избирательного участка, наименование комиссии, куда наблюдатель направляется. Также делается запись об отсутствии предусмотренных законом ограничений. Представить направление в комиссию нужно за день до голосования или непосредственно в день голосования. Потребуется предоставить и паспорт.