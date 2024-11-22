Ирина Винер допустила выступления российских гимнасток в нейтральном статусе в 2025 году

Экс-глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер допустила участие российских спортсменок в этапах Кубка мира, которые пройдут в Азербайджане и Узбекистане в апреле 2025 года.

В комментарии ТАСС она отметила, что в случае участия в этих соревнованиях гимнастки из России будут выступать в нейтральном статусе.

«Я не исключаю того, что российские гимнастки будут выступать в 2025 году в нейтральном статусе на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики», — отметила Винер.

Однако, что касается чемпионата мира, который состоится в Бразилии, появление российских гимнасток на этом турнире, по мнению Винер, ждать не стоит. По словам экс-главы ВФХГ, для того чтобы спортсменки могли участвовать в этом соревновании, им необходимо сначала пройти квалификацию на чемпионате Европы, который пройдет в Таллине. Но ранее Европейский гимнастический союз (ЕГС) уже запретил участие российских спортсменок в этом чемпионате.

После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение о запрете участия российских и белорусских спортсменов на соревнованиях под эгидой организации.

В марте 2023 года Винер была дисквалифицирована на два года из-за нарушения правил федерации.

Ранее сообщалось, что гимнастки из Ивантеевки вошли в число лучших участников соревнований в Астрахани.