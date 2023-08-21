Ирина Винер заявила о намерении помочь сборной Китая подготовиться к Олимпиаде
Фото: [Максим Григорьев/ТАСС]
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в разговоре с ТАСС заявила, что будет симпатизировать сборной КНР на Олимпийских играх и выразила готовность помочь китайским спортсменкам в тренировочном процессе.
«Я даже сказала, что если мы не будем выступать на Олимпиаде, то приглашаю сборную Китая, и буду сама с ними тоже работать», – сказала Винер.
С 2022 года китайскую команду в групповых упражнениях тренирует двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк.
На Олимпийских играх-2020 в Токио сборная Китая заняла высокое пятое место в групповых упражнениях. Российская команда, в составе которой выступала Близнюк, стала серебряным призером Игр. Золото досталось спортсменкам из Болгарии.