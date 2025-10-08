Ирония судьбы: Барбара Брыльска отреклась от русского языка и призвала учить польский

Польская актриса Барбара Брыльска, прославившаяся в СССР благодаря фильму «Ирония судьбы», заняла резко негативную позицию по отношению к России. Она публично отказывается от русского языка и заявляет о нежелании когда-либо возвращаться в страну. Об этом сообщает «Абзац».

После начала специальной военной операции артистка неоднократно допускала оскорбительные высказывания в адрес россиян. В 2023 году она позволила себе грубые выражения, описывая условия жизни в России. Сейчас Брыльска ведет замкнутый образ жизни в Польше, избегая контактов с прессой.

В недавнем разговоре с журналистами актриса категорически заявила, что больше не намерена общаться на русском языке. Она поставила условие, что любые интервью должны проводиться исключительно на польском. Брыльска также отказалась сообщать какие-либо подробности о своей нынешней жизни и месте проживания.

Также актриса выражала поддержку коллеге Лии Ахеджаковой, известной своими антироссийскими высказываниями. Брыльска утверждала, что Россия якобы не заслуживает такой актрисы, и советовала ей покинуть страну.

