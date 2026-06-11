Яблоки лечат сосуды и кишечник: ученые нашли неожиданный эффект для сахара и микробиома

Одно яблоко в день — и врач не нужен? Ученые подтвердили: регулярное употребление этого фрукта благоприятно влияет на уровень сахара в крови, состояние сосудов и даже на кишечную микрофлору. Об этом сообщает Lenta.ru.

Международная группа ученых опубликовала результаты масштабного анализа. В обзор вошли 38 исследований, посвященных свежим яблокам и продуктам на их основе. В краткосрочных экспериментах оценивалось влияние фруктов на уровень глюкозы после еды и антиоксидантную защиту.

В более длительных работах изучались показатели сердечно-сосудистого здоровья, воспаления, окислительного стресса и состава кишечной микробиоты. Вывод: яблоки улучшают контроль сахара в крови, повышают антиоксидантную активность и поддерживают нормальную функцию сосудистого эндотелия (внутреннего слоя сосудов, отвечающего за эластичность и давление). Кроме того, при длительном употреблении наблюдались признаки улучшения кишечной микрофлоры.

Авторы признают, что имеющихся данных пока недостаточно для окончательных выводов. Но они уверены: яблоки — важная часть здорового рациона. Клетчатка, витамины и биоактивные вещества (особенно в кожуре) делают этот фрукт настоящим суперфудом.

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