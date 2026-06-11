Ложитесь когда угодно: сомнолог Бузунов развенчал миф о сне до полуночи

Сомнолог Роман Бузунов заявил: популярная табличка о «пользе сна до полуночи» — миф. Глубокий сон не исчезает, а просто сдвигается. Главное — не время, а регулярность и продолжительность. Организм подстраивается под любой стабильный график. Об этом сообщает Lenta.ru.

Многие уверены, что час сна до полуночи равен двум после. Это неправда. По словам Бузунова, сон состоит из разных фаз, и все они важны. Глубокая фаза действительно чаще встречается в первой половине ночи, но, если вы ложитесь в час или два, она просто сдвигается — никуда не исчезает. А быстрый сон (REM-фаза), отвечающий за память и обработку информации, активнее как раз ближе к утру. Так что никакого «волшебного окна» до полуночи не существует.

На качество сна гораздо сильнее влияет свет. Яркое искусственное освещение вечером обманывает мозг, задерживая выработку мелатонина. Поэтому даже если вы ляжете в 23:00, но будете сидеть перед экраном до последнего, толку будет мало. А если ваш график сдвинут (например, вы сова), организм может адаптироваться. Главное — стабильность. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. И спите достаточно: взрослому в среднем нужно 7-8 часов.

Ранее педиатр Шабаршова назвала лучшие средства от комаров для детей.