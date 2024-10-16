Испания разгромила Сербию в матче Лиги наций

Сборная Испании одержала уверенную победу над командой Сербии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Эль Арканхель» в Кордове и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, подтвердив превосходство испанцев и их лидерские амбиции в группе 4 Лиги A. Об этом пишет издание Газета.

Испанцы начали матч с активных атак, и уже на 5-й минуте защитник саудовского «Аль-Насра» Эмерик Лапорт открыл счет, воспользовавшись точной подачей с углового. Это придало команде дополнительную уверенность, и они продолжали давить на соперника. Во втором тайме «красная фурия» имела шанс удвоить преимущество с пенальти, однако нападающий «Милана» Альваро Мората не реализовал свой удар на 54-й минуте.

Несмотря на упущенную возможность, Мората реабилитировался спустя 11 минут, забив гол с игры на 65-й минуте. Окончательный счет установил полузащитник «Вильярреала» Алекс Баена, который на 77-й минуте отправил третий мяч в ворота сербов.

Сборная Сербии также оказалась в центре внимания, но не за счет игры в атаке. На 76-й минуте защитник «Милана» Страхинья Павлович получил красную карточку за грубый фол, оставив свою команду в меньшинстве и фактически лишив ее шансов на возвращение в игру.

Эта победа позволила Испании укрепить свои позиции на вершине группы 4 Лиги A. После четырех туров у испанцев 10 очков, и они уверенно лидируют в борьбе за выход в финальную стадию турнира. Сербия, с четырьмя очками, идет третьей, уступая Дании и находясь впереди Швейцарии.

Следующие матчи этих команд состоятся 15 ноября. Испанцы отправятся в гости к Дании, матч начнется в 22:45 по московскому времени. В тот же день и в то же время Сербия сыграет против сборной Швейцарии на чужом поле. Оба матча обещают быть решающими для расстановки сил в группе, и команды будут бороться за важные очки, которые могут определить их судьбу в турнире.

Этот турнир для Испании стал важным шагом в подготовке к международным турнирам, и их уверенная игра против Сербии подтверждает, что команда находится на правильном пути к успеху.

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