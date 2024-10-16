Австралийские ученые нашли способ лечения необъяснимого бесплодия

Ученые из Мельбурнского университета сделали важное открытие, которое может стать прорывом в лечении необъяснимого бесплодия. Результаты их исследования опубликованы в престижном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) и демонстрируют новые возможности в области репродуктивной медицины. Об этом пишет издание Газета.

Исследователи обнаружили, что у женщин с необъяснимым бесплодием концентрация молекулы miR-124-3p повышена в эндометрии — слизистой оболочке матки, которая играет ключевую роль в процессе имплантации эмбриона. Это повышение может препятствовать нормальному прикреплению эмбриона, делая эндометрий менее восприимчивым для имплантации в период "окна имплантации" — короткого временного промежутка в менструальном цикле, когда эндометрий готов принять эмбрион.

Для подтверждения этой гипотезы ученые провели эксперименты на лабораторных мышах. Они искусственно повысили уровень miR-124-3p в эндометрии в тот момент, когда эмбрионы должны были имплантироваться. В результате имплантация оказалась невозможной, что указывает на то, что эта молекула действительно препятствует успешному прикреплению эмбрионов.

Дополнительно команда ученых протестировала свое открытие на клетках человеческого эндометрия. Снижение уровня miR-124-3p у женщин с проблемами зачатия улучшало способность эмбрионов прикрепляться к стенкам матки, что дает надежду на новые методы лечения бесплодия. Таким образом, miR-124-3p может стать перспективной мишенью для терапии, направленной на улучшение условий для имплантации эмбриона.

Это открытие может оказать значительное влияние на диагностику и лечение бесплодия, особенно в случаях, когда причины проблем с зачатием остаются неизвестными. На данный момент существует множество женщин, которым врачи не могут предложить объяснение их репродуктивных проблем, и это исследование открывает новые горизонты в поиске ответов. В будущем нацеливание на молекулу miR-124-3p может стать основой для разработки новых методов лечения, которые помогут женщинам, страдающим от необъяснимого бесплодия.

Эксперты в области репродуктивной медицины высоко оценивают значение этого исследования, подчеркивая, что оно может изменить подход к лечению бесплодия и предложить новые перспективы для семей, мечтающих о рождении детей.

Напомню, ранее иммунолог Крючков перечислил возможные причины отравления зефиром в России.