Австралийские ученые нашли способ лечения необъяснимого бесплодия

Ученые из Мельбурнского университета сделали важное открытие, которое может стать прорывом в лечении необъяснимого бесплодия. Результаты их исследования опубликованы в престижном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) и демонстрируют новые возможности в области репродуктивной медицины. Об этом пишет издание Газета.