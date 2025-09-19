Испанский тренер «Целе» подтвердил факт переговоров со «Спартаком»

Главный тренер словенского клуба «Целе» Альберт Риера признался, что в 2024 году вел переговоры со «Спартаком». Тогда красно-белые заключили контракт с Деяном Станковичем.

Специалист отметил, что для него большой мотивацией является участие в еврокубках, а в России он пока эту возможность получить не может. Однако испанец заверил, что обязательно поработает в российском чемпионате.

«Могу точно сказать: не знаю когда, но еще поработаю в России. Для меня это вторая страна!» — заявил бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании.

В 2009 году Риера женился на россиянке Юлии Королевой. Свадьба прошла в Омске. У пары родились трое детей — дочери Алехандра, Валентина и сын Иван.

У «Спартака» не задалось начало нового сезона. Команда занимает лишь восьмое место в РПЛ, а накануне красно-белые неожиданно проиграли в Кубке России «Ростову» (1:2), хотя могли гарантировать себе досрочный выход в плей-офф. В матче восьмого тура РПЛ Деян Станкович получил красную карточку, сообщалось, что он может быть дисквалифицирован на четыре матча.