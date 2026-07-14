Испанский защитник подпишет четырехлетний контракт со «Спартаком»

Московский «Спартак» в ближайшее время закроет сделку по подписанию защитника «Алавеса» Виктора Парады, сообщил журналист Хорхе Гарсия.

По его данным, футболист прошел медосмотр в Москве и подпишет четырехлетний контракт. За универсального левого защитника «Алавес» получит чуть больше €6 млн.

По оценкам Transfermarkt, 24-летний Парада — один из самых дорогих футболистов «Алавеса (€4 млн), выше его оцениваются только три игрока команды. В минувшем сезоне Ла Лиги Парада сыграл 30 игр и сделал три ассиста.

Испанский защитник станет первым приобретением «Спартака» в межсезонье.

Красно-белые начнут сезон уже в ближайшую субботу. 18 июля они сыграют с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

Ранее стало известно, что нападающему ПАОКа Федору Чалову потребуется шесть месяцев на восстановление после операции. Таким образом, он не сыграет до конца календарного года.