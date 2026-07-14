Город уходит под воду: спасатели на лодках экстренно вывозят людей из затопленного Глазова

Обильные летние осадки привели к резкому подъему уровня воды в реке Сыга, из-за чего спасателям пришлось экстренно эвакуировать местных жителей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России, передает Интерфакс.

Наводнение в Глазове и эвакуация населения

В городе Глазове зафиксировано серьезное подтопление жилого сектора, вызванное обильными осадками и последующим выходом из берегов реки Сыга. По официальным данным пресс-службы МЧС России, в зону паводка попали территории на 11 городских улицах, а также участки в близлежащем садоводческом некоммерческом товариществе.

В результате разгула стихии сотрудники спасательного ведомства и республиканской Поисково-спасательной службы были вынуждены эвакуировать порядка 30 человек. Специалисты оперативно занимаются мониторингом и обследованием пострадавших районов, чтобы координировать дальнейшие действия.

Текущая обстановка и ликвидация последствий

На текущий момент под водой остаются более 200 придомовых территорий, включая дворы частных домовладений и многоквартирных зданий. К счастью, паводок не затронул важные объекты социальной инфраструктуры, и никто из местных жителей не пострадал.

Для устранения последствий стихийного бедствия мобилизована группировка сил, состоящая примерно из 50 специалистов и 17 единиц профильной техники. На случай дальнейшего подъема воды городские власти подготовили необходимые плавсредства, а также открыли пункт временного размещения для эвакуированных граждан.