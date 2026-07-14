Закон гор в действии: на российских туристок напали с угрозами у водопада в Абхазии

Путешественница из Нижнего Новгорода пожаловалась на агрессивное поведение местных жителей во время фотосессии у горного водопада. об этом пишет SOCHI1.RU .

Конфликт у водопада в Ткуарчалском районе

Жительница Нижнего Новгорода Альбина, прилетевшая в Абхазию прямым авиарейсом, рассказала о неприятном инциденте во время индивидуальной экскурсии к горным водопадам. Девушка и ее подруга решили сфотографироваться у воды в купальниках и парео, однако это спровоцировало резкую реакцию со стороны приехавших мужчин из другой экскурсионной группы. По словам россиянки, отдыхающих в грубой форме заставили одеться и покинуть локацию, аргументировав это тем, что водопады являются священными объектами.

Путешественница отметила, что гид не предупреждал их о правилах поведения, а на месте отсутствовали какие-либо запрещающие знаки. Диалог быстро перерос в конфликт с угрозами физической расправы. Лишь после фразы о том, что туристки «получат», если не уедут, экскурсовод вмешался и порекомендовал выполнить требования мужчин. После случившегося девушки прервали поездку, вернулись в Сухум и потребовали вернуть деньги за тур. Альбина убеждена, что организаторы экскурсий обязаны заранее информировать гостей о культурных табу.

Позиция этнологов и кодекс Апсуара

Абхазский этнолог Инга Шамба подтвердила, что высокогорные реки, озера и водопады традиционно признаются коренным населением сакральными зонами. Согласно национальному кодексу чести Апсуара, в подобных местах строго запрещено шуметь, употреблять нецензурную лексику, купаться или находиться в вызывающей одежде. Специалист согласилась с тем, что приезжих необходимо качественнее уведомлять о таких правилах до начала поездки.

При этом эксперты подчеркивают, что сам кодекс Апсуара предписывает уважительное отношение к людям и категорически запрещает оскорбления или угрозы в адрес женщин. Таким образом, агрессивная форма замечания, которую выбрали местные жители, в равной степени нарушает традиционные устои абхазской культуры.