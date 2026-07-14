Жуткая плата за отдых: ребенку оторвало палец во время падения моста на пляже в Приморье

Травматолог заверил, что потеря пальца из-за обрушения пешеходного моста не угрожает жизни пострадавшего и не помешает ему полноценно использовать руку. Об этом сообщает ТАСС.

Тяжелая операция после крушения конструкции

Один из несовершеннолетних, пострадавших при падении моста на популярном приморском пляже Большая Тавайза, перенес вынужденную хирургическую операцию. Медикам пришлось ампутировать пациенту палец. Как сообщил травматолог-ортопед Артемовской городской больницы № 1 Юрий Гуляев, спасти поврежденную часть тела хирургическими методами оказалось невозможно. Ткани были сильно размозжены, а естественный кровоток в них полностью прекратился.

Специалист подчеркнул, что дежурная бригада врачей приняла единственно верное решение в данной ситуации. При этом эксперт заверил, что здоровью пострадавшего сейчас ничего не угрожает. По словам доктора, юные пациенты после аналогичных травм демонстрируют отличные результаты реабилитации и впоследствии ведут привычный образ жизни, не испытывая проблем с функциями конечности.

Подробности инцидента на пляже

ЧП произошло 13 июля в бухте Муравьиной. Там обрушился пешеходный мост, пользовавшийся большой популярностью у отдыхающих. По официальным сведениям министерства здравоохранения Приморского края, в результате происшествия различные травмы получили четыре человека, среди которых один взрослый и трое детей. Сразу после аварии зону крушения обследовали спасатели-водолазы, которые проверили дно водоема, однако больше под завалами никого не обнаружили.