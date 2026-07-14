Федор Чалов выбыл до конца года из-за травмы

Нападающий греческого клуба ПАОК Федор Чалов не сыграет в этом календарном году из-за травмы, сообщает «Сила спорта».

28-летний форвард получил травму мениска в предсезонном матче с бельгийским «Бевереном» (4:1). 7 июля в Лондоне ему сделали операцию. Стало известно, что восстановление после нее займет шесть месяцев.

Экс-нападающий ЦСКА перешел в ПАОК в 2024 году. Вторую часть минувшего сезона Чалов провел на правах аренды в турецком «Кайсериспоре». В межсезонье футболистом интересовались сразу несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Федор Чалов провел восемь матчей за сборную России, последний вызов был в ноябре 2024 года. Нападающий сыграл в матче с Брунеем (11:0).

Ранее полузащитник Никита Иосифов вернулся в Испанию, подписав годичный контракт с клубом Сегунды «Спортинг» (Хихон). Предыдущие два сезона футболист провел в словенском «Целе».