«Пари НН» может купить Пруцева у «Спартака» и отдать в аренду в «Локомотив»

«Пари НН» может купить у «Спартака» полузащитника Данила Пруцева и передать его в аренду «Локомотиву» в обмен на голкипера Даниила Веселова, сообщил инсайдер Иван Карпов.

Инициатором сделки является футбольный агент Павел Андреев. Переговоры о новом контракте для его клиента Веселова идут тяжело, поэтому агент хочет оказать «Локомотиву» услугу, выкупив Пруцева у «Спартака» на деньги инвесторов за €6,5 млн. В обмен он ждет от «Локомотива» нового контракта для Веселова.

Пруцев минувший сезон провел в аренде в «Локомотиве» и очень понравился Михаилу Галактионову, который предоставил ему достаточное количество игрового времени. Главный тренер «Локо» хотел бы сохранить футболиста, но железнодорожники находятся в непростом финансовом положении.

Непонятно, как к такой идее отнесутся в «Спартаке». Пруцев уходил в аренду еще при Деяне Станковиче. В контрольных матчах уже при Хуане Карлосе Карседо 26-летний полузащитник выглядел очень неплохо, и, возможно, испанец хотел бы оставить футболиста, особенно на фоне ужесточения лимита. С другой стороны, сумма в €6,5 млн выглядит как минимум адекватной.

Ранее сообщалось, что «Спартак» приобретет испанского защитника «Алавеса» Виктора Параду.