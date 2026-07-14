Синоптик рассказала, как изменится атмосферное давление в Подмосковье

Атмосферное давление в течение рабочей недели будет постепенно повышаться, однако резких перепадов не ожидается. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Атмосферное давление в ближайшие дни будет расти постепенно. По словам специалистов Гидрометцентра России, такие изменения являются характерными для летнего периода и не выходят за пределы нормы.

По словам синоптика, в начале недели атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. В среду и четверг оно приблизится к климатической норме, а затем продолжит незначительно повышаться.

К концу рабочей недели показатель достигнет примерно 751 мм ртутного столба. В воскресенье атмосферное давление начнет постепенно снижаться.

Макарова отметила, что такие изменения считаются плавными и соответствуют обычным сезонным колебаниям. По ее словам, серьезных скачков атмосферного давления в течение недели не ожидается.

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