Пути перекрыты: РЖД остановили поезда на Черное море и Кавказ из-за внезапного ремонта

Ограничения начнут действовать для составов, отправляющихся с конца сентября, и коснутся популярных курортных маршрутов. Об этом пишет ТАСС.

Временная заморозка продаж из-за модернизации путей

Российские железные дороги приняли решение на время остановить реализацию проездных документов на ряд поездов дальнего следования, которые курсируют в южном направлении. Согласно информации от пресс-службы перевозчика, данные меры затронут рейсы, запланированные к отправлению начиная с 30 сентября.

Причиной такого шага стали масштабные технические работы по обновлению железнодорожной инфраструктуры, намеченные на октябрь. Из-за этого специалистам компании необходимо полностью пересмотреть действующий график движения составов и скорректировать их маршруты.

Какие маршруты пострадают и когда вернут билеты

Введенные ограничения затронут популярные у пассажиров поезда, которые связывают регионы с курортными зонами Черноморского побережья, а также с городами Кавказских Минеральных Вод. В компании подчеркнули, что ситуация находится под контролем: как только обновленное расписание будет окончательно утверждено, возможность бронирования мест сразу же восстановится. По предварительным расчетам РЖД, возобновление продаж билетов должно произойти в течение ближайших семи дней.