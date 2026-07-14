«Эти авто не купят перекупщики»: полный список машин, которые сгниют быстрее, чем сломаются

Исследование агентства iSeeCars определило автомобильные бренды с самым высоким ресурсом двигателя, где безоговорочными лидерами стали японские производители. Об этом пишет "За рулем».

Абсолютное лидерство японского автопрома

Аналитики американского портала iSeeCars провели масштабное исследование автомобильного рынка, чтобы выявить машины, способные без капитального ремонта преодолеть отметку в 400 000 километров (250 тысяч миль). Результаты подтвердили легендарную надежность концерна Toyota. Почти каждая пятая машина этой марки (17,8%) легко достигает указанного пробега, что значительно превышает средний рыночный показатель, который составляет всего 4,8%.

Вторую строчку рейтинга занял премиальный суббренд компании — Lexus с результатом 12,8%. Замкнула тройку лидеров марка Honda, у которой 10,8% автомобилей доживают до этого рубежа без серьезных поломок. Четвертую позицию заняло люксовое подразделение Honda — марка Acura (7,2%). Эксперты подчеркивают, что только эта четверка японских брендов смогла преодолеть среднеотраслевую планку долговечности.

Как распределились места среди остальных марок

Вторая половина первой десятки практически полностью состоит из американских автопроизводителей и одного неожиданного участника:

Бренд GMC и электромобили Tesla разделили позиции с результатом 4,6%.

Компании Chevrolet и Cadillac продемонстрировали показатель 4,5%.

Японская Mazda набрала 3,6%, а марка Ram замкнула топ-10 с результатом 3,5%.

Во втором десятке показатели распределились скромнее. Американские Lincoln и Ford набрали 3,4% и 3,1% соответственно, опередив Dodge (2,5%) и Nissan (2,4%). Европейский автопром показал слабые результаты: лучшим среди них стал бренд Volvo с показателем 2,2%, в то время как Mercedes-Benz набрал лишь 1,7%.

Главными аутсайдерами рейтинга признаны корейские концерны Kia и Hyundai, у которых рубеж в 400 000 километров преодолевают лишь 0,6% машин, а также американский Chrysler с минимальными 0,5%. Шансы доехать до этой отметки без капремонта у автомобилей марок Jaguar, MINI и Maserati аналитики назвали фактически нулевыми.