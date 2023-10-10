Исполком УЕФА отменил допуск российских юношеских сборных

Исполком Союза европейских футбольных организаций (УЕФА) отменил допуск российских юношеских сборных к соревнованиям под своей эгидой.

26 сентября УЕФА разрешил российским командам до 17 лет вернуться в европейские турниры. В решении подчеркивалось, что о возвращении взрослых команд речь может идти только после завершения конфликта на Украине.

После этого на УЕФА возникло мощное давление. Ряд федераций заявили, что будут бойкотировать матчи с участием россиян.

УЕФА вынужден был пойти на попятную. В организации заявили, что не «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».