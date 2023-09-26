Исполком УЕФА рассказал о сроках ограничения в отношении российских команд

Исполнительный комитет Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о сроках ограничений в отношении российских команд, в том числе – сборной страны.

Во вторник, 26 сентября, УЕФА сообщил, что исполком предложил руководству союза допустить мужские и женские сборные России до 17 лет до международных соревнований, но в нейтральном статусе – то есть без флага и гимна.

«Исполком УЕФА подтвердил, что отстранение всех остальных команд России (клубов и сборных) останется в силе до окончания конфликта на Украине», – говорится в сообщении УЕФА.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что ограничение участия юношеских сборных России в международных турнирах является дискриминацией. Он подчеркнул, что УЕФА инвестирует в лучшее будущее и верит в то, что поколение будет более способным и ярким.

Ранее Чеферин заявлял, что сборная России и российские клубы будут допущены к международным соревнованиям под эгидой ФИФА и УЕФА после окончания специальной военной операции на Украине.

Национальная команда РФ, а также российские команды, были отстранены от участия в турнирах в марте 2022 года. Россия еще в составе СССР стала частью УЕФА в 1954 году. На данный момент сборная России проводит только товарищеские матчи с дружественными странами.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин к одним их главных ее целей отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР. Впоследствии территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей стали частью РФ.