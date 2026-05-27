Исполнитель хита Ride It Джей Шон в конце года может выступить в России

Британский певец Джей Шон, чей хит Ride It знает весь мир, готовится к масштабному визиту в Москву, пишет Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT. По информации источника, артист даст два концерта — 17 и 18 декабря.

Отмечается, что площадка, выбранная для выступлений, вмещает около четырех тысяч зрителей. По оценкам, за два вечера певец может заработать более $500 тыс., что в пересчете на рубли составляет примерно 35,5 млн. И это — не считая возможных закрытых корпоративов в предновогодней суете.

Шон, который прославился в начале 2000-х и до сих пор считается одним из самых успешных британских исполнителей своего поколения, настроен не просто отработать программу, а погрузиться в атмосферу. Заранее он попросил организаторов показать ему «настоящий русский вайб».

Что же входит в программу? Традиционный русский завтрак с блинами, прогулка по заснеженной Москве, посещение Воробьевых гор и, конечно, Красной площади, которая к декабрю уже будет украшена к Новому году. Также певец хочет покататься на коньках.

Кроме того, Шон планирует пообщаться с российской молодежью и записать несколько трендовых роликов для соцсетей под свой главный хит.

