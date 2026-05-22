Россияне пострадали на концерте Рики Мартина в Черногории

Концерт пуэрто-риканского певца Рики Мартина обернулся кошмаром для десятков его поклонников, пишет LIFE со ссылкой на телеграм-канал SHOT. 21 мая на площади Независимости, где выступал артист, неизвестный распылил в толпе у сцены слезоточивый газ. Это привело к массовой панике и давке, в результате которой, по предварительным данным, пострадали около десяти граждан России.

Шоу Рики Мартина, которое должно было стать подарком жителям и гостям страны, было сорвано в самом начале. Пострадавшие описывают удушливую атмосферу: люди не могли дышать, у них началось сильное жжение в глазах, неконтролируемый кашель и слезотечение.

Отмечается, что на выходе из зоны поражения пострадавших уже ждали кареты скорой помощи. Состояние россиян оценивается как стабильное, угрозы их жизни в настоящий момент нет.

Организаторам мероприятия пришлось экстренно остановить концерт. Сам артист и его команда были немедленно эвакуированы в целях безопасности. Несмотря на рекомендации своей команды не продолжать выступление, Мартин принял решение вернуться на сцену. Когда шоу возобновилось, значительная часть напуганных зрителей уже покинула площадку, и певец выступал перед полупустым залом.

