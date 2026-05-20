Звезда «Интернов» и «Текста» Кристина Асмус намекнула, что хочет стать мамой во второй раз

Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» Кристина Асмус намекнула на свои планы: актриса, которой 14 апреля исполнилось 38 лет, опубликовала в личном блоге снимки с празднования дня рождения, пишет The Voice. Внимание поклонников привлекли не столько кадры с тортом и гостями, сколько фото с двумя подругами — режиссером Нигиной Сайфуллаевой и актрисой Милой Ершовой.

Девушки пришли на вечеринку в эффектных вечерних нарядах. Причем их животики были заметно округлены — обе подруги находятся на последних сроках беременности.

«Они пришли на мой день рождения накануне родов», — подписала снимок Кристина.

Актриса не только поздравила Нигину и Милу с материнством, но и отпустила шутку в их адрес.

«Зачем нужны подруги, которые не танцуют до утра на празднике и не вызывают такси до роддома?» — поинтересовалась она.

А затем добавила фразу, которая заставила поклонников замерли в ожидании.

«Я сделала все необходимые действия для того, чтобы стать следующей мамой», — сказала Кристина.

Асмус уже воспитывает дочь, родившуюся в браке с комиком Гариком Харламовым. Пара рассталась несколько лет назад. С тех пор актриса не афиширует личную жизнь, но не скрывает, что мечтает о втором ребенке.

