«Испытываешь наслаждение»: Безруков раскрыл главные прелести новой постановки Губернского театра

Комедию «Собака на сене» можно назвать одной из ярчайших в Московском Губернском театре. Премьера в постановке Александра Коручекова прошла в мае. Позже на «Фабрике Станиславского» артисты представили опен-эйр-версию в Воскресенске. А сейчас, уже в новом театральном сезоне, прошла ее светская премьера. На эксклюзивный показ пригласили деятелей культуры, режиссеров, актеров, руководителей театров.

«Многие знают фильм, а вот само произведение Лопе де Веги читали не все, - говорит Корученков. - Это история про вечное, про нас, про чувство, которое разрывает на части… Я ставил задачу актерам играть про себя – не какие-то испанские страсти, а свои переживания».

Фото: [ Александра Степанова/Подмосковье сегодня ]

Главная фишка спектакля в том, что актеры говорят на сцене стихами. Однако спустя какое-то время вы потеряете ощущение стиха – рифмы будут восприниматься как живой разговорный текст.

«Александр – мастер. Я знаю его давно, - говорит художественный руководитель МГТ, народный артист России Сергей Безруков. - И его постановку для Губернского театра мы тоже обсуждали давно. Саша не только режиссер, но и педагог. Он произвел на моих артистов неизгладимое впечатление – они все в восторге. А для меня, как для художественного руководителя, важно, чтобы артистам было интересно и весело, они должны расти, двигаться вперед, для них это замечательный опыт».

Фото: [ Александра Степанова/Подмосковье сегодня ]

Отличный опыт получили и студенты ВГИКа (мастерской Сергея Безрукова) - они тоже задействованы в постановке.

Всего в спектакле два состава.

Фото: [ Александра Степанова/Подмосковье сегодня ]

«Я бы рекомендовал посмотреть оба. В каждом из них блестящие работы у каждого, даже эпизодические роли великолепны. Они настолько точны, верны – испытываешь зрительское наслаждение», - говорит Безруков.

В одном из составов главную роль - Диану - играет Вера Шпак.

Фото: [ Александра Степанова/Подмосковье сегодня ]