Источник: «Газпром» хочет стать титульным спонсором хорватского «Хайдука»

«Газпром» сделал предложение хорватскому клубу «Хайдук» стать главным спонсором команды. Об этом написал в соцсетях журналист Ягиз Сабунчуглу.

В случае заключения соглашения команда из Сплита получит 30 млн евро на усиление состава. «Газпром» планирует сделать «Хайдук» сильнейшей командой страны. Клуб уже направил предложение лондонскому «Тоттенхэму» о приобретении полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича.

В минувшем чемпионате страны «Хайдук» занял второе место, 10 очков уступив флагману хорватского футбола загребскому «Динамо», которое выиграло турнир в шестой раз подряд. «Хайдук» в последний раз выигрывал чемпионат Хорватии в 2005 году.

«Газпром» является титульным спонсором петербургского «Зенита», а также финансирует сербский клуб «Црвена Звезда».