Источник: легенда ЦСКА Марио Фернандес подписал контракт с «Зенитом»

Известный футбольный инсайдер Иван Карпов (Карп) утверждает, что бразильский защитник с российским паспортом Марио Фернандес подписал контракт с «Зенитом». Эту информацию подтверждает и бразильский журналист Алешандре Пратцель.

По данным Карпа, 33-летний футболист оформил двухлетнее соглашение, по которому будет зарабатывать 2,5 млн евро в год.

В России бразилец десять лет выступал за ЦСКА и стал настоящей легендой клуба. Год назад он объявил, что берет паузу в карьере. Этим летом армейцы вели переговоры о возвращении Фернандеса, но, как утверждает Карп, их предложение было заметно скромнее, чем от «Зенита», – «всего» 1,5 млн евро.

Фернандес принял российское гражданство и провел 33 матча за сборную России. Он был одним из главных героев чемпионата мира-2018, когда россияне на домашнем турнире добрались до четвертьфинала.