Истории детства на большом экране: В Павловском Посаде завершаются съемки фильма

В Павловском Посаде близится к финалу работа над новым художественным фильмом «Все мы родом из детства», который создает телеканал «РАДУГА».

Ожидается, что премьера этой теплой и душевной картины, посвященной воспоминаниям о детских годах и родным местам, состоится в октябре 2025 года.

Съемочная группа расположилась в Павловском Посаде, и именно здесь находятся все ключевые локации для съемок. Значительную поддержку оказала организация «Гарнизон-А». Яркая сцена «Танцы 70-х» была снята в Ретроклубе Павлово-Посадского Музейно-Выставочного комплекса. В эпизодах массовых сцен принимают участие учащиеся городских школ и воспитанники театральных студий «СказкаГрад», «Веретено», «Лебедь».

Музыкальное оформление фильма состоит из песен, написанных специально для этой картины. Слова к ним предоставили Анна Суница, Татьяна Снимщикова и Григорий Кумпиков. Мужские вокальные партии исполнил талантливый музыкант Денис Тихонов, который также является автором музыки к фильму.

В центре сюжета – ностальгические переживания, связанные с детством и юностью. Как отмечает создатель картины: «Города нашего детства остаются в памяти яркими картинками... и только на родине мы находим знакомые черты». Фильм призван стать настоящим народным произведением, рассказывающим о связи поколений, о тех ценностях, которые хранятся в душе каждого, и о важности сохранения любви к своей малой Родине для будущих поколений.

В главных ролях фильма заняты профессиональные актеры Екатерина Костина и Юрий Шиляев. В съемочном процессе задействовано свыше 300 человек, что свидетельствует о масштабе проекта, где значима каждая деталь. Сценарий к фильму написала директор телеканала «РАДУГА» Анна Суница, а оригинальную музыку и авторские песни создал композитор Денис Тихонов.



«Все мы родом из детства» – это уже третий масштабный проект телеканала «РАДУГА», который хорошо известен зрителям по таким сказочным лентам, как «Волшебный платок» и «Тайна старинных часов». Съемки проходят в тесном сотрудничестве с местными музеями и при активной поддержке администрации Павлово-Посадского городского округа.

Одной из особенностей этого проекта стало активное участие горожан. Жители Павловского Посада с энтузиазмом включились в съемочный процесс, увлекаясь не только миром кино, но и историей, рассказанной в сценарии. Эта вовлеченность придает фильму неповторимую атмосферу и подчеркивает его народный характер.

Создатели обещают, что фильм станет путешествием в мир, где время словно замерло, и он тронет сердца зрителей. Эта история о патриотизме, нравственности и уважении к своим корням продолжает жить в событиях и людях, становясь неотъемлемой частью культурной летописи города. Так рождается история.