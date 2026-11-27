У людей, которые регулярно мало спят, сокращается продолжительность здоровой жизни. Об этом в разговоре с изданием Hola заявил невролог Франсиско Мира.

По словам врача, сон — это процесс, во время которого происходит активация важных функций, необходимых для метаболизма, сердечно-сосудистой регуляции, памяти, иммунной системы, а также физического и психического восстановления. Длительный недосып сокращает продолжительность здоровой жизни, подчеркнул Мира. При этом он отметил, что люди сегодня стремятся не только жить дольше, но и поддерживать физические и когнитивные способности в течение как можно большего количества лет.

Тем, кто хочет наладить сон, врач посоветовал алгоритм действий. Первый шаг — понять, что мешает отдыху: стресс, нарушения циркадного ритма, вредные привычки, гормональные изменения или лекарства. Он также призвал создать темноту, тишину и прохладу в спальне, соблюдать регулярный режим сна, подвергаться воздействию естественного света на протяжении дня, заниматься физической активностью и отказаться от кофеина и других стимуляторов поздно вечером.

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