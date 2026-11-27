Предпринимателя Анатолия Быкова , отбывающего наказание по трем уголовным делам, этапировали в Республику Хакасия после двух лет содержания в колонии в Карелии . Об этом сообщает команда бизнесмена в его Telegram-канале.

Согласно публикации представителей предпринимателя, дорога из Карелии в Хакасию заняла 29 дней, после чего Быков прибыл к новому месту отбывания наказания.

История приговоров по трем делам

Анатолий Быков был признан виновным по трем уголовным делам, связанным с организацией и подстрекательством к расправам в 1990-х — 2000-х годах, и по совокупности приговоров осужден на 20 лет колонии строгого режима: