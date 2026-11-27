Бизнесмена Анатолия Быкова этапировали из Карелии в Хакасию: сколько длился перевод и за что он осужден
Команда Быкова: осужденного на 20 лет бизнесмена этапировали в Хакасию
Предпринимателя Анатолия Быкова, отбывающего наказание по трем уголовным делам, этапировали в Республику Хакасия после двух лет содержания в колонии в Карелии. Об этом сообщает команда бизнесмена в его Telegram-канале.
Согласно публикации представителей предпринимателя, дорога из Карелии в Хакасию заняла 29 дней, после чего Быков прибыл к новому месту отбывания наказания.
История приговоров по трем делам
Анатолий Быков был признан виновным по трем уголовным делам, связанным с организацией и подстрекательством к расправам в 1990-х — 2000-х годах, и по совокупности приговоров осужден на 20 лет колонии строгого режима:
- в 2021 году на основании вердикта присяжных по первому делу ему назначили 13 лет лишения свободы;
- в мае 2023 года суд вынес приговор по второму делу на 11 лет, увеличив общий срок с учетом первого решения до 17 лет;
- в декабре 2023 года по третьему делу предпринимателя приговорили к 12 годам заключения, а по совокупности всех трех приговоров окончательный срок составил 20 лет колонии строгого режима.