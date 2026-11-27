В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году праздник выпадает на 29 ноября. Сегодня трудно представить конец осени без поздравлений мам, цветов и детских открыток, однако отдельный праздник в честь матерей появился в отечественном календаре далеко не сразу. Его история началась еще до революции, продолжилась в советское время благодаря инициативе школьной учительницы и завершилась официальным признанием на государственном уровне. Как День матери прошел путь от небольшого скаутского мероприятия до всероссийской традиции — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Первый День матери отметили еще в Российской империи

Мало кто знает, что первые попытки отмечать День матери в России предпринимались более ста лет назад. 1 декабря 1915 года праздник провели в Первом Петроградском отряде скаутов. Одним из инициаторов выступил шведский скаутский руководитель Рагнар Фернберг, который предложил перенять традицию британских разведчиков.

Юные скауты должны были уделить особое внимание своим мамам: помочь им по хозяйству, подготовить небольшой подарок или написать теплое письмо. Идея настолько понравилась участникам движения, что на первом съезде российских скаутов в декабре 1915 года ее предложили распространить на другие отряды. Однако стать общенациональным праздником День матери тогда не смог. Традиция существовала внутри скаутского движения и не получила широкого распространения среди населения.

Почему в СССР мам поздравляли только 8 Марта

После революции отдельной официальной даты для чествования матерей в стране не существовало. В советское время женщин поздравляли преимущественно 8 Марта, когда слова благодарности принимали не только мамы, но и все представительницы прекрасного пола.

Фото: [ сommons.wikimedia/Почта СССР ]

Новый этап в истории праздника начался в конце 1980-х годов. В 1988 году учительница русского языка и литературы из Баку Эльмира Гусейнова организовала в одной из местных школ мероприятие, посвященное матерям. Ученики подготовили концерт, стихи и небольшие театральные постановки, а родители стали почетными гостями торжества.

Педагог предложила сделать такой праздник ежегодным. Ее инициативу поддержали: о мероприятии написали газеты, а сценарий школьного торжества позднее опубликовали в педагогическом журнале. После переезда в Ставрополь Гусейнова продолжила развивать традицию, которая постепенно стала распространяться по другим городам.

Как День матери стал официальным праздником в России

В 1990-е годы идея получила поддержку уже на региональном уровне. Одной из первых стала Республика Саха (Якутия): в 1993 году там официально установили День матери, который решили отмечать в третье воскресенье октября. Позднее собственные празднования появились в Башкортостане и Челябинской области.

Вопрос о введении общероссийского праздника подняли в Государственной думе в 1997 году. С инициативой выступил Комитет по делам женщин, семьи и молодежи во главе с депутатом Алевтиной Апариной.

30 января 1998 года президент России Борис Ельцин подписал указ № 120 «О Дне матери». В документе прямо обозначили цель учреждения праздника — «повышение социальной значимости материнства». Согласно указу, поздравлять матерей по всей стране предписывалось в последнее воскресенье ноября.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Так День матери получил официальный статус и собственное место в российском календаре. Впервые на общегосударственном уровне его отметили в 1998 году.

Почему в России праздник отмечают в ноябре

Российская дата отличается от той, которая принята во многих других странах. Например, в США, Канаде и Японии День матери приходится на второе воскресенье мая. Единой международной даты у праздника нет: разные государства самостоятельно выбирают время для чествования матерей.

В России же решили остановиться на последнем воскресенье ноября. Благодаря этому у праздника появилась собственная дата, не совпадающая ни с Международным женским днем 8 Марта, ни с майскими торжествами в других странах.

У российского Дня матери есть и свой символ — незабудка. Этот небольшой голубой цветок олицетворяет нежность, верность и память о близких людях. Его изображают на праздничных открытках и используют в тематических акциях.

За десятилетия праздник оброс семейными традициями: дети готовят открытки и поделки, школы проводят концерты, а взрослые стараются приехать к родителям или хотя бы позвонить им. Но главный смысл Дня матери остается неизменным — напомнить о значении материнской любви, заботы и поддержки, которые сопровождают человека на протяжении всей жизни.