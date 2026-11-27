Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Эдинбурга в Лондон, возвращается в аэропорт отправления вскоре после вылета из-за тревоги на борту. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, борт Airbus A321 через несколько минут после взлета из аэропорта Эдинбурга сообщил на землю о тревоге, после чего экипаж принял решение о возвращении. Причину объявления тревоги источник не уточнил, однако отметил, что сейчас борт вырабатывает топливо на высоте около 1,5 км, после чего совершит посадку в Эдинбурге.

Самолет, по его словам, будут встречать в аэропорту представители оперативных служб и авиакомпании.

Ранее сообщалось, что вылеты приостановили в Шереметьево из-за пассажира на взлетной полосе. «Подмосковье сегодня»/Антонина Гареева