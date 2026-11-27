Специальные праздничные напитки для собак и нежирный бульон могут стать безопасной альтернативой алкоголю, который категорически запрещен для собак. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По его словам, безопасные альтернативы действительно существуют: рынок преподносит их как шампанское для собак, но на деле это не алкоголь, а напиток на основе воды, экстрактов трав, витаминов и натуральных добавок. Однако даже на такой напиток может возникнуть индивидуальная реакция или аллергия, поэтому давать его нужно с осторожностью. Голубев напомнил, что питомцам нужен простой и постоянный рацион, а лучшая замена «шампанскому» — обычный нежирный мясной бульон без соли и приправ.

Кинолог подчеркнул, что настоящее спиртное животным давать категорически запрещено: организм собаки совершенно не приспособлен к переработке этанола, поэтому употребление алкоголя независимо от сорта и крепости ведет к быстрому и опасному отравлению, а в тяжелых случаях — к коме, отказу органов и летальному исходу. Особенно уязвимы щенки и мелкие породы, у которых токсичная концентрация в крови нарастает стремительно.

Если собака случайно выпила шампанское, Голубев рекомендовал быстро убрать его в недоступное место, собрать все пролитые остатки и немедленно связаться с ветеринарной клиникой, сообщив вес питомца и примерный объем выпитого. Он также предостерег от попыток справиться своими силами: самостоятельно вызывать рвоту опасно, а выжидательная позиция приводит к потере времени.

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