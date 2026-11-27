Кинолог рассказал, чем заменить «шампанское» для собаки на празднике
Кинолог Голубев: мясной бульон — безопасная альтернатива алкоголю для собак
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Антонина Гареева]
Специальные праздничные напитки для собак и нежирный бульон могут стать безопасной альтернативой алкоголю, который категорически запрещен для собак. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
По его словам, безопасные альтернативы действительно существуют: рынок преподносит их как шампанское для собак, но на деле это не алкоголь, а напиток на основе воды, экстрактов трав, витаминов и натуральных добавок. Однако даже на такой напиток может возникнуть индивидуальная реакция или аллергия, поэтому давать его нужно с осторожностью. Голубев напомнил, что питомцам нужен простой и постоянный рацион, а лучшая замена «шампанскому» — обычный нежирный мясной бульон без соли и приправ.
Кинолог подчеркнул, что настоящее спиртное животным давать категорически запрещено: организм собаки совершенно не приспособлен к переработке этанола, поэтому употребление алкоголя независимо от сорта и крепости ведет к быстрому и опасному отравлению, а в тяжелых случаях — к коме, отказу органов и летальному исходу. Особенно уязвимы щенки и мелкие породы, у которых токсичная концентрация в крови нарастает стремительно.
Если собака случайно выпила шампанское, Голубев рекомендовал быстро убрать его в недоступное место, собрать все пролитые остатки и немедленно связаться с ветеринарной клиникой, сообщив вес питомца и примерный объем выпитого. Он также предостерег от попыток справиться своими силами: самостоятельно вызывать рвоту опасно, а выжидательная позиция приводит к потере времени.
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