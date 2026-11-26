В Москве суд назначил штраф 35-летнему местному жителю за мелкое хулиганство после того, как он постучал по автомобилю сотрудников ДПС, чтобы обратить их внимание на предполагаемое нарушение правил парковки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По сведениям канала, инцидент произошел поздно вечером 21 ноября: находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина увидел припаркованный патрульный автомобиль, счел его постановку нарушением ПДД и несколько раз постучал по кузову служебной машины, чтобы привлечь внимание инспекторов. Сотрудники Госавтоинспекции вышли из авто, но по итогам разбирательства административный протокол составили в отношении самого прохожего.

Объяснения в суде и решение по делу

Во время судебного заседания 35-летний москвич заявил, что не причинил служебному автомобилю никаких повреждений, и связал свое поведение с сильным стрессом на фоне семейных конфликтов и нескольких операций, которые перенес его сын.

Несмотря на приведенные доводы, суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил ему административный штраф.