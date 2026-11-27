В холодный сезон многие замечают, что на улице начинают слезиться глаза, особенно при сильном ветре или морозе. Чаще всего это естественная защитная реакция глаз на холод, однако иногда за ней могут стоять и офтальмологические проблемы — например, синдром сухого глаза, нарушения оттока слезы или воспаление краев век. Об этом « Газете.Ru » рассказал врач-офтальмолог, хирург клиники 3Z Сапиюлла Абакаров.

По его словам, слезная пленка покрывает поверхность глаза, увлажняет ее и защищает от внешних воздействий. На холоде, особенно в сочетании с ветром, ее стабильность может нарушаться: ветер ускоряет испарение влаги, из-за чего поверхность глаза становится более уязвимой к раздражению. Кроме того, холодный воздух может стимулировать чувствительные нервные окончания, связанные с работой слезных желез, и провоцировать рефлекторное слезотечение.

Врач объяснил, что слезотечение на холоде в большинстве случаев — нормальная физиологическая реакция, так глаза защищают поверхность от неблагоприятных условий. Однако если слезы текут слишком интенсивно, это может говорить о повышенной чувствительности глаз или нарушениях, например о синдроме сухого глаза: парадоксально, но при этом состоянии на холоде слезные железы начинают вырабатывать избыточный объем слезы.

Еще одна возможная причина — нарушения оттока слезы: на холоде могут временно сужаться слезные точки, небольшие отверстия на краях век у внутреннего угла глаза, и тогда слеза скапливается на поверхности и переливается через край века. Блефарит (воспаление краев век) также может сопровождаться нарушением работы мейбомиевых желез, которые вырабатывают жировой компонент слезной пленки: при его недостатке слезы быстрее испаряются, что вызывает раздражение и рефлекторное слезотечение даже в теплом помещении.

Чтобы снизить дискомфорт в холодную погоду, офтальмологи рекомендуют носить очки, стараться не смотреть прямо «на ветер», поддерживать комфортную влажность воздуха дома и не тереть глаза.

Ранее сообщалось, что запах изо рта — симптом, а не повод для жвачки.