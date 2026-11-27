Названы препараты от давления, которые вызывают сухой кашель
Врач Махова: ингибиторы АПФ могут вызывать затяжной сухой кашель
Ингибиторы АПФ, которые применяют для снижения давления, могут вызывать затяжной сухой кашель. К ним относятся, например, эналаприл, лизиноприл, периндоприл и рамиприл. Об этом «Газете.Ru» рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.
По словам врача, классический пример — применение ингибиторов АПФ, которые вызывают сухой кашель у 5–20% пациентов из-за накопления пептида брадикинина. Причинно-следственную связь может определить врач, и если подтвердится такая реакция на препарат, его заменят на другой.
Махова объяснила механизм: фермент АПФ, который препараты блокируют, в норме разрушает вещество, раздражающее дыхательные пути, — брадикинин. Когда фермент «выключен», брадикинин накапливается в стенках бронхов и снижает порог кашлевого рефлекса. В результате у человека появляется сухой, часто навязчивый кашель — иногда с ощущением щекотания в горле.
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