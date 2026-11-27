По ее словам, основная мера медицинской профилактики — это ежегодная вакцинация от гриппа, а также вакцинация от пневмококковой инфекции раз в пять лет. Прививку можно делать и детям, и взрослым, и беременным, она особенно показана пациентам с ослабленным иммунитетом, с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с бронхолегочной патологией и сахарным диабетом. Врач отметила, что прививки делаются в поликлиниках по месту жительства.

Абдуллина также рассказала, что важен здоровый образ жизни — это полный отказ от алкоголя и курения, в том числе вейпов и кальянов. Питание должно быть сбалансированным, насыщенным витаминами и микроэлементами. Кроме того, она напомнила о гигиене — регулярном мытье рук после посещения мест скопления людей — и о важности одеваться по погоде.

Ранее эндокринолог Тананакина перечислила три привычки, вредящие гормонам.