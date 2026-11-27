Дипфейки, «пристрелочные» звонки, возврат средств «по ошибке» и фишинг через игровые платформы популярны у мошенников в России. Об этом РИА Новости рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По ее словам, мошенники постоянно адаптируются под изменения цифровой среды, и сегодня наблюдается несколько особенно опасных трендов. Во-первых, это дипфейки и видеоподделки, созданные с помощью нейросетей: злоумышленники подделывают голосовые или видеосообщения якобы от близких людей и просят срочно перевести деньги на лечение или погашение долга. Такие атаки особенно эффективны, потому что вызывают эмоциональный отклик.

Популярной среди аферистов стала и схема с «пристрелочными» звонками: злоумышленники несколько дней подряд звонят с разных номеров, чтобы собрать информацию о человеке — например, в каком банке он обслуживается и как реагирует на давление, — после чего поступает «главный» звонок уже с персонализированной легендой.

Уловку «возврат по ошибке» новой не назовешь, но сейчас «Мошеловка» вновь фиксирует сигналы о ее использовании: человеку переводят небольшую сумму, затем звонят и убеждают, что это ошибка, и просят вернуть деньги на другой счет, а позже жертву могут шантажировать, утверждая, что она участвовала в незаконной схеме. Эксперт также отмечает рост фишинга через игровые платформы и мессенджеры.

Чтобы защититься, Пожарская советует не только знать о таких схемах, но и выработать привычку: любые просьбы о переводе денег, даже от знакомых, нужно перепроверять альтернативным способом — например, позвонить по известному номеру, а не отвечать на сообщение в мессенджере или чате.

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