Сбор за возврат билетов на поезда изменится в России с 1 декабря 2026 года и составит от 1% до 10% от стоимости билета. Это следует из данных РЖД, которые изучило РИА Новости .

В настоящее время при сдаче железнодорожного билета взимается 3,7 рубля: этот сбор будет действовать до 30 ноября включительно. С 1 декабря его размер будет зависеть от времени, оставшегося до отправления поезда. В частности, при возврате билета за 45 суток и более до отправления сбор составит 1% от стоимости билета, от 30 до 44 суток — 3%, от 10 до 29 суток — 5%, за 9 и менее суток — 10%.

В РЖД уточнили, что прогрессивная шкала применяется только к билетам, приобретенным с 1 декабря 2026 года. Новый вариант сбора, поясняли в компании, позволит снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда, а значит, предложить дополнительные места пассажирам, которые планируют поездки заблаговременно.

Летом текущего года РЖД сообщали РИА Новости, что в 2025 году количество возвращенных билетов впервые превысило 25 миллионов, что составляет порядка 23% от общего объема перевозок. Более половины билетов возвращались в период от пяти и менее дней до отправления поезда, при этом только 39% (6 миллионов билетов) из них выкупались повторно.

Ранее сообщалось, что оборот детских товаров на «М.Видео» вырос на 56,7%.